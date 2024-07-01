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ВС России взяли еще два населенных пункта

13:56
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Об этом рассказали в Минобороны

В Донецкой Народной Республике российскими бойцами взят под контроль населенный пункт Новопокровское. Об этом в понедельник, 1 июля, рассказали в Министерстве обороны России.
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Также в Telegram-канале оборонного ведомства сообщается, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1905 человек, следует из сводки Минобороны России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

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