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Путин обсудил с Фальковым реализацию проекта "Передовые инженерные школы"

14:43
  • понедельник
  • 01 июля 2024

50 таких площадок открыты на базе ведущих вузов во всех округах России

Реализацию федерального проекта "Передовые инженерные школы" и подготовку соответствующих кадров обсудил сегодня Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром науки и высшего образования.

Как доложил Валерий Фальков, сейчас 50 таких площадок открыты на базе ведущих вузов во всех округах России. Одна из основных целей проекта - это обеспечение технологического суверенитета страны.

Кроме того, учебные центры взаимодействуют с крупными промышленными компаниями, что позволило полностью обновить систему подготовки востребованных специалистов. А также быстро внедрять идеи, создавая новые сервисы и высокотехнологичные продукты. При этом в финансировании школ активно участвует бизнес.

"Обеспечивают практикой, то есть буквально обучение идет. Над студенческими командами руководителями являются руководители, скажем, "КАМАЗа", "Ростсельмаша" или "Пермских моторов". И это самое лучшее обучение на живых инженерных задачах", - рассказал Фальков.

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