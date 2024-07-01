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Песков назвал условие начала мирных переговоров с Киевом

14:18
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Он оценил возможность диалога с Украиной в нынешних условиях

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта для любого диалога для достижения поставленных Москвой целей. Об этом в понедельник, 1 июля, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Комментируя возможность мирного диалога с Украиной, спикер Кремля подчеркнул, что "мы сохраняем и президент сохраняет эту открытость". Так он ответил на заявления из Киева о вероятности переговоров в формате трехстороннего соглашения, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возможное мирное соглашение с Москвой стало бы "ловушкой", поскольку российский лидер Владимир Путин нарушит любое соглашение — ему "нельзя верить".

В Кремле же предупредили, что обозначенные Путиным условия для ведения мирных переговоров бессрочные, однако условия в зоне боевых действий меняются быстро.

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