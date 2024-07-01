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Кремль оценил высказывания Столтенберга о Китае

14:49
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Норвежский политик назвал КНР угрозой

Москва негативно относится к высказываниям генсека НАТО Йенса Столтенберга в отношении Китая. Такое заявление сделал в понедельник, 1 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля также выразил убежденность в том, что "наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям", сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай представляет угрозу для Тайваня и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По этой причине военно-политический блок намеревается углублять сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.

До того, в свете поездки президента России Владимира Путина в Северную Корею, Столтенберг подчеркивал, что в НАТО задумались над важностью партнерства с Азией. К этому сподвигло тревожащее Брюссель сотрудничество России с КНДР, Китаем и Ираном.

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