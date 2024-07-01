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Получившая удар от Прилучного Муцениеце собрала детей и уехала

14:38
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Актриса сообщила новость

Агата Муцениеце и Павел Прилучный когда-то считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Они познакомились на съемках мистического сериала "Закрытая школа", причем вначале актер произвел не очень приятное впечатление на артистку. Тем не менее спустя время Агата и Павел начали встречаться, а потом и вовсе поженились. В этом браке актриса родила сына Тимофея и дочь Мию.

Несколько лет назад поползли слухи, что в отношениях пары не все гладко. Это подтвердила сама Муцениеце, когда в социальных сетях разместила видео, в котором призналась, что Прилучный тиранит ее. Вскоре супруги объявили о разводе.

С тех пор Павел успел жениться второй раз. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян. Она родила ему сына Микаэля. И пока супруги демонстрируют завидную идиллию, Агата Муцениеце то и дело через суд пытается добиться от бывшего мужа повышения алиментов на детей. Недавно суд встал на ее сторону, однако не тут-то было - Прилучный подал новый иск. Его суть не раскрывается, потому что якобы "затрагиваются права детей".

Получившая удар от бывшего мужа Агата Муцениеце, впрочем, не унывает. На своем официальном канале в "Телеграм" актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сыном Тимофеем и дочкой Агатой. "Мы на морюшко полетели", - коротко сообщила она. Поклонники в Сети предполагают, что речь идет об отдыхе за границей.

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Агата Муцениеце с детьми
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