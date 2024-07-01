Родион Газманов встретился с бойцами 89-го саперного полка в ДНР

Они передали в дар Музею обороны Москвы саперную лопату

Музыкант, продюсер и член общественного совета ЗАО Москвы Родион Газманов посетил с гуманитарной миссией Донбасс. В ходе своей поездки он провел встречу с бойцами 89-го саперного полка.

Военнослужащие передали в дар для экспозиции Музея обороны Москвы саперную лопату – символ саперного полка. Родион Газманов в свою очередь вручил экспонат работникам музея.

Ранее сообщалось, что Родион Газманов посетил Мариуполь – там он провел встречу в университете имени Куинджи. Пообщаться с музыкантом пришли студенты и преподаватели. Музыкант также посетил и строительную площадку православного храма.

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