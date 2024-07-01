Глава МВД оценил число преступлений в сфере нелегальной миграции

Их количество выросло более чем вдвое

В России более чем в два раза увеличилось количество преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Об этом рассказал российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В понедельник, 1 июля, Колокольцев выступил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений подчеркнул стратегическую значимость решения совместными усилиями всех ведомств и региональных властей задач по противодействию незаконной миграции. Выступление министра показала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам главы МВД, ведомство завершило первый этап комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024". Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года, закрыли въезд в страну 100 тысячам иностранных граждан.

В мае Владимир Колокольцев рассказал, что МВД готовит реформу регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в стране. Он признал, что поведение мигрантов создает напряженность, поскольку "они ведут себя таким образом, что все общество будоражится".

В апреле на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект о повышении эффективности федерального государственного контроля в сфере миграции. Он предлагает ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов.

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