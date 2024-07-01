ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МВД оценил число преступлений в сфере нелегальной миграции

15:12
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Их количество выросло более чем вдвое

В России более чем в два раза увеличилось количество преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Об этом рассказал российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В России заговорили о создании "горячей линии" для защиты от нелегальных мигрантов
Бастрыкин назвал число мигрантов, направленных на СВО

В понедельник, 1 июля, Колокольцев выступил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений подчеркнул стратегическую значимость решения совместными усилиями всех ведомств и региональных властей задач по противодействию незаконной миграции. Выступление министра показала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам главы МВД, ведомство завершило первый этап комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024". Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года, закрыли въезд в страну 100 тысячам иностранных граждан.

В мае Владимир Колокольцев рассказал, что МВД готовит реформу регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в стране. Он признал, что поведение мигрантов создает напряженность, поскольку "они ведут себя таким образом, что все общество будоражится".

В апреле на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект о повышении эффективности федерального государственного контроля в сфере миграции. Он предлагает ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Сотрудники полиции проверяют документы мигрантов
Сотрудники полиции проверяют документы мигрантов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.