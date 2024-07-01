Финляндия одобрила размещение войск США на 15 военных объектах

Хельсинки берет на себя обеспечение безопасности американских сил

Хельсинки предоставит доступ американской стороне к 15 военным объектам. Это одно из условий оборонного соглашения с США, которое одобрил парламент Финляндии.

По данным финского вещателя Yle, договор предусматривает размещение техники и ресурсов на территории Финляндии. В финском МИД заявляют, что документ не подразумевает постоянного присутствия американских военных - они будут находиться в стране на ротационной основе.

Также в соглашении речь идет о доступе и передвижении американских самолетов и кораблей. При этом Хельсинки берет на себя обеспечение безопасности сил США, объектов и территорий, которые они используют. Аналогичное соглашение с Вашингтоном в середине июня одобрил парламент Швеции. В Москве ранее заявили, что сожалеют о решении Хельсинки одобрить размещение на своей территории американских военных.

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