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Против иноагента Дмитрия Гордона* завели дело за призывы к убийству Путина

15:31
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Украинский журналист заочно арестован в России

В отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан иностранным агентом в России, а также внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело — в том числе из-за его призывов к убийству российского лидера Владимира Путина.

Во время заседания 2-го Западного окружного военного суда прозвучало обвинительное заключение. В нем говорится, что у Гордона*, "испытывающего ненависть к действующему президенту России и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента".

Это подтверждает опубликованное украинским журналистом видео с призывами убить Владимира Путина, а также призывы к развязыванию гражданской войны в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

Еще в апреле 2022 года Следственный комитет заинтересовался законностью продажи книг украинского журналиста Дмитрия Гордона* в российских магазинах. Глава СКР Александр Бастрыкин велел специалистам ведомства изучить опусы иноагента, чтобы принять решение о необходимости их изъятия из продажи.

В июле 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Гордона* по обвинению в распространении фейков о ВС России, организации деятельности экстремистской организации и публичных призывах к развязыванию агрессивной войны. Ему, в частности, вменили призывы к атаке на Россию с задействованием ядерного оружия.

*лицо, признанное иностранным агентом в России, а также внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

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Дмитрий Гордон*
Дмитрий Гордон*
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