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В Анталье начали массово задерживать рейсы в Россию

15:37
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Люди ждут вылета по несколько часов

В аэропорту Антальи с началом туристического сезона туристы, в том числе из России, часами ожидают вылета. О чрезмерной нагрузке на воздушную гавань рассказала в понедельник, 1 июля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
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Судя по данным электронного табло, рейс в Сочи планировалось отправить из Антальи с опозданием на три с половиной часа, в московский аэропорт Домодедово — почти на пять часов.

Ломидзе объяснила это тем, что даже до старта сезона международный терминал в Анталье с трудом справлялся с потоком пассажиров. Эксперт призвала "понимать, что это касается не только российских рейсов", сообщает РБК.

Еще 25 июня россиян предупредили о массовых задержках рейсов из Москвы в Анталью и в обратном направлении. Тогда отмечалось, что отправление самолетов откладывается из-за начавшейся 21 июня забастовки турецких авиадиспетчеров.

Задержки рейсов в международном аэропорту Антальи возникают далеко не в первый раз, летом 2023 года в воздушной гавани турецкого курорта больше суток прождали вылета сотни российских туристов. Некоторым пришлось обращаться за помощью к медикам.

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