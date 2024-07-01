Названы способы спасения от экстремальной жары

Советы дал врач

На днях по всей России были побиты рекорды жары. Синоптик Евгений Тишковец и вовсе заявил, что в Москве ожидается самое знойное за 100 лет начало июля. Пока его прогнозы сбываются: в Москве сегодня, 1 июля, ожидается до +32 градусов, а завтра, 2 июля, до +33 градусов днем. Также сообщается, что в столицу пришли так называемые "тропические" или "египетские" ночи, это когда температура не опускается ниже +20 градусов по Цельсию.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что такие показатели не являются комфортными для человека. Даже наоборот, медик сообщил, что организм реагирует на подобные погодные условия как на экстремальные. Ему привычнее температура в 18-25 градусов по Цельсию. Но и тут есть нюанс. "Вопрос не столько в температуре, сколько в кислороде, который насыщает воздух. Газы растягиваются при жаре, кислорода в воздухе становится не так много", - объяснил врач.

Специалист назвал несколько способов, чтобы легче перенести такую жару, которая сейчас сформировалась в Москве и области и в других районах страны. Так, следует пить больше обычной воды, причем не холодной. "Во время жары мы теряем очень много воды, она должна всегда присутствовать, мы пьем ее маленькими глоточками каждые пять-семь минут", - посоветовал эксперт. Причем он подчеркнул, что лучше отказаться от чая и кофе.

А еще медик предложил полениться "в хорошем смысле". Когда тело не двигается, то легче переносит стресс, связанный с повышенной температурой воздуха.

"Надо понять, что наши мышцы выделяют тепло во время движения. Если мы мало двигаемся, медленно перемещаемся, стараемся это время провести спокойно в тени, мы получим комфортное состояние организма, потому что он будет стабилен... Когда мы лежим, мы не создаем нагрузку на мышцы, сердце и легкие. Любая нагрузка – это опять тепло. Эти дни, если есть возможность, можно лениться", - заключил медик в беседе с "НСН".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram