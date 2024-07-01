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В РСТ объяснили, что делать при задержке рейсов в аэропорту Антальи

22:32
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Нужно общаться с представителями авиакомпании

В аэропорту турецкой Антальи массовые задержки рейсов. Виной всему -  забастовка диспетчеров. Не могут вовремя вылететь домой тысячи пассажиров. Самолеты часами стоят на взлетной полосе.

Задерживаются рейсы и в Анталью. Так, борт из столичного Внуково должен был отправиться на турецкий курорт еще в воскресенье. Как пишут местные СМИ, диспетчеры требуют повышения зарплаты, а также снижения нагрузки. В летний сезон аэропорт Антальи всегда на пике своей загрузки. Но на этот раз половина транспортных сотрудников отказались выходить сверхурочно.

"В данной ситуации нужно понимать, что при существенной задержке рейса есть возможность сдать аннулировать билет без штрафа и уже покупать новый билет самостоятельно. Либо дожидаться отправления рейса в разумные сроки. Увы, сейчас эти сроки сдвигаются, и часть рейсов задерживаются более чем на три часа. В этой ситуации, конечно, нужно обязательно общаться с представителями авиакомпании и получать доступные сервисы", - рассказал Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

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