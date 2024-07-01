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В России проходит конкурс "Стимул мечты - это сам ты!"

15:53
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Срок - до 10 июля

В России проводят акцию "Стимул мечты - это сам ты!", приуроченную к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Цель акции - привлечение внимания широких слоев молодежи проблеме потребления наркотических и иных психоактивных веществ, их негативном воздействии на психологическое и физиологическое здоровье человека и акцентирование внимания на позитивной альтернативе потреблению наркотиков.

В рамках акции до 10 июля проходит всероссийский конкурс "Стимул мечты - это сам ты!". Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик о позитивной альтернативе потреблению наркотиков, разместить его в социальный сети "ВКонтакте" и облачном хранилище "Яндекс. Диск" и подать заявку на участие на сайте https://myrosmol.ru/event/158805.

Информация мероприятиях доступна по ссылке myrosmol.ru/measures/view/158805?ysclid=lxx2qmbtl8536714681.

Организаторы акции - Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Следственный комитет.

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