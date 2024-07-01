ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Режим антитеррористической операции объявлен в Астане из-за саммита ШОС

16:01
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Ожидается визит председателя КНР

В столице Казахстана со 2 июля вводится режим антитеррористической операции. В Астане откроется саммит Шанхайской организации сотрудничества, ожидаются визиты глав государств и международных организаций, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

Путин примет участие в саммите ШОС в Астане
Белоруссия станет полноправным членом ШОС в июле

Как передает ТАСС со ссылкой на спецслужбу, запланировано множество международных мероприятий, которые пройдут со 2 по 5 июля. Это, в частности, Совет глав государств - членов ШОС. В связи с этим принимаются меры по обеспечению максимальной безопасности прибывающих иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций.

Уточняется, что особый режим будет действовать с 00:01 2 июля до 23:59 4 июля на территории объектов, где пройдет саммит ШОС, а также на маршрутах следования охраняемых лиц. Кроме того, в городах Астана, Алма-Ата, Караганда и Кокшетау на этот период устанавливается умеренный - желтый уровень террористической опасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие подразделения Вооруженных сил Казахстана
Военнослужащие подразделения Вооруженных сил Казахстана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.