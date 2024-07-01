Режим антитеррористической операции объявлен в Астане из-за саммита ШОС

Ожидается визит председателя КНР

В столице Казахстана со 2 июля вводится режим антитеррористической операции. В Астане откроется саммит Шанхайской организации сотрудничества, ожидаются визиты глав государств и международных организаций, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

Как передает ТАСС со ссылкой на спецслужбу, запланировано множество международных мероприятий, которые пройдут со 2 по 5 июля. Это, в частности, Совет глав государств - членов ШОС. В связи с этим принимаются меры по обеспечению максимальной безопасности прибывающих иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций.

Уточняется, что особый режим будет действовать с 00:01 2 июля до 23:59 4 июля на территории объектов, где пройдет саммит ШОС, а также на маршрутах следования охраняемых лиц. Кроме того, в городах Астана, Алма-Ата, Караганда и Кокшетау на этот период устанавливается умеренный - желтый уровень террористической опасности.

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