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Уставший от лжи Валерий Леонтьев взорвался: "Я не позволю манипулировать своим именем"

16:00
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Легендарный певец дал интервью

На днях в Сети распространились фотографии и видео выступления Валерия Леонтьева с частного мероприятия. 75-летний исполнитель, который только весной объявил о прекращении концертной деятельности, выступил блистательно перед публикой, чем возбудил интернет-пользователей.

Многие выразили надежду на возвращение артиста, но не обошлось и без зубоскальства. Поползли самые разные слухи, касающиеся легендарного исполнителя: что якобы Валерий Леонтьев давно живет в Америке, а в России появляется, чтобы только заработать, и что будто бы певец не согласен с нынешней политикой властей.

"Я никому не позволю манипулировать своим именем. Моему зрителю, которому я остаюсь верен до конца, я всегда все скажу сам. Посредники с их сомнительными целями мне не нужны", - взорвался Валерий Леонтьев, когда журналисты связались с ним, чтобы прояснить все вопросы. В частности, певец сообщил, что находится совсем не в США. "Я нахожусь в России, потому что очень скучаю и по друзьям, и по зрителям, это мне особенно дорого", - сообщил певец.

Также легендарный исполнитель "Дельтаплана" и "Казановы" дал понять, что верен своей Родине и на сторону не смотрит. "Да, у меня одно гражданство, и оно — российское", - отрезал артист в разговоре с "МК".

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