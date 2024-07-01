Бригада ВСУ пожаловалась Зеленскому на огромные потери

Виновато в этом командование

Видеообращение военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ появилось в Сети. Военные пожаловались украинскому президенту Владимиру Зеленскому на большие потери из-за ошибок командования, передает со ссылкой на украинские Telegram-каналы "Лента.ру".

В видеообращении солдат дислоцированной под Купянском бригады к Зеленскому подчеркивается, что потери возросли с приходом нового командующего бригадой Ярослава Сидорова. Украинские военные заявили, что, вдобавок, вынуждены находиться на необорудованных позициях. По словам солдат, новый командир критику воспринимает неадекватно.

Ранее с обвинением в адрес украинских генералов выступила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. Она обвинила руководство армии в чрезмерных потерях. А безуспешные попытки отбить занятые ВС России территории, по словам депутата, свидетельствуют о плохой подготовке командующих.

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