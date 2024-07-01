ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бригада ВСУ пожаловалась Зеленскому на огромные потери

16:24
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Виновато в этом командование

Видеообращение военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ появилось в Сети. Военные пожаловались украинскому президенту Владимиру Зеленскому на большие потери из-за ошибок командования, передает со ссылкой на украинские Telegram-каналы "Лента.ру".

Слова Зеленского опровергли на Западе и назвали настоящее число потерь ВСУ
Зеленский потребовал от США разрешить ВСУ бить по России ракетами ATACMS

В видеообращении солдат дислоцированной под Купянском бригады к Зеленскому подчеркивается, что потери возросли с приходом нового командующего бригадой Ярослава Сидорова. Украинские военные заявили, что, вдобавок, вынуждены находиться на необорудованных позициях. По словам солдат, новый командир критику воспринимает неадекватно.

Ранее с обвинением в адрес украинских генералов выступила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. Она обвинила руководство армии в чрезмерных потерях. А безуспешные попытки отбить занятые ВС России территории, по словам депутата, свидетельствуют о плохой подготовке командующих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.