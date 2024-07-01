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В США признали Путина самым благоразумным мировым лидером

17:07
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Российский президент не желает эскалации конфликта на Украине

Владимир Путин на сегодняшний день – один из самых благоразумных, осмотрительных и прагматичных мировых лидеров. Президент России не стремится к эскалации конфликта на Украине - в отличие от лидеров стран Запада, заявил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

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Уилкерсон признался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что его удивляет безмерное терпение российского лидера. По словам полковника, Путину удается сдерживаться, чтобы не сказать на пресс-конференциях "очень грубые вещи". И при этом очевидно, что он не хочет более широкой войны и тем более войны с НАТО.

Отставной полковник убежден, что Путин намерен сдерживать конфликт и не позволить ему выйти из-под контроля, в отличие от того, что делают США. Российский лидер едва ли будет предпринимать какие-либо эскалационные действия, перерастающие в ядерную войну.

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