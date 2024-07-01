Украинские дроны атаковали три села и город в Белгородской области

Разрушено пять домов

Беспилотники ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области. Есть разрушения, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, в Борисовском районе в селе Богун-Городок после атак беспилотников разрушены пять частных домов. В Грайворонском городском округе дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом, выбито окно.

Как написал Гладков в своем Telegram-канале, в селе Безымено после сбросов боеприпасов с дронов загорелись два частных дома. Очаги возгорания были оперативно ликвидированы. В селе Бессоновка атакована территория сельскохозяйственного предприятия, поврежден объект связи и крыша производственного помещения.

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