ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Верховный суд США подтвердил юридический иммунитет Трампа

18:04
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Решение было принято в связи с апелляцией Трампа на решение суда низшей инстанции

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Так постановил Верховный суд США.

Названы имена тех, кому отомстит Трамп, если станет президентом
Жалкое зрелище: Байден разгромно проиграл дебаты с Трампом

Как сообщает агентство Reuters, Верховный суд рассмотрел апелляцию Трампа на решение суда низшей инстанции, который его ходатайство об иммунитете отклонил.

В постановлении ВС сказано, что бывшие американские президенты защищены от преследования за действия, которые они предпринимали в рамках своих конституционных полномочий, а не в качестве частного лица. Главный судья Джон Робертс огласил это решение от имени консервативного большинства: из девяти членов суда проголосовали за вердикт шестеро консерваторов, тогда как трое судей-либералов с их мнением не согласились.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.