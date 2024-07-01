Верховный суд США подтвердил юридический иммунитет Трампа

Решение было принято в связи с апелляцией Трампа на решение суда низшей инстанции

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Так постановил Верховный суд США.

Как сообщает агентство Reuters, Верховный суд рассмотрел апелляцию Трампа на решение суда низшей инстанции, который его ходатайство об иммунитете отклонил.

В постановлении ВС сказано, что бывшие американские президенты защищены от преследования за действия, которые они предпринимали в рамках своих конституционных полномочий, а не в качестве частного лица. Главный судья Джон Робертс огласил это решение от имени консервативного большинства: из девяти членов суда проголосовали за вердикт шестеро консерваторов, тогда как трое судей-либералов с их мнением не согласились.

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