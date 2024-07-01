Украинские журналисты намекают на то, что Киеву не выиграть в этом конфликте

Украина не располагает достаточными силами для проведения каких-либо наступательных операций. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки неназванного представителя западной разведки. По его данным, киевскому режиму удалось лишь набрать достаточно сил для восполнения потерь. А немецкая Die Welt пишет, что Украине необходимо мобилизовать около 200 тысяч человек до конца этого года. Однако режим не справляется с этой задачей. Зато в Киеве хорошо научились находить тех, на кого можно свалить свои неудачи.

СБУ отрапортовала ни много ни мало о поимке заговорщиков, готовивших захват здания Верховной Рады. Это для начала. Далее они якобы планировали объявить об отстранении от власти военно-политического руководства страны. Гражданам Украины даже предъявили сценарий, по которому организаторы собирались захватывать власть в стране.

Весьма примечательно, что облава произошла в Ивано-Франковске. То есть, получается, что если в информации от СБУ есть хоть толика правды, то бунты уже зреют в самом логове бандеровской Украины - на Галичине.

"Зеленский порождает врагов, противников, но у него сейчас все движется к очень плохому результату. Зеленского начинают очень много людей ненавидеть", - отметил Олег Соскин, экс-советник Л. Кучмы.

Украинцам уже давно не до шуток. Поэтому КВН-щики с Банковой начали осваивать новую профессию. От клоунады переходят к эквилибристике. Тоже цирковой жанр. Пропагандисты Зеленского, которые раньше на меньшее, чем на возвращение к границам 91-го года и репарации от Москвы, были не согласны, резко поумерили аппетиты. Придворные журналисты, вещавшие о скорой победе Киева, теперь намекают на то, что режиму не выиграть в этом конфликте, готовят население к неизбежным переговорам и территориальным потерям. И заранее пытаются подстелить соломку Зеленскому, мол, он, бедный, в ситуации цугцванга.

"Ты вынужден идти на перемирие, когда выиграть невозможно. Но если ты пойдешь на мир с Россией - все, ты предатель! Мы тебя заклеймим: ты предатель, ты предал, ты проиграл эту войну и так далее", - рассказал политолог Владимир Фесенко.

Просроченный Зеленский неожиданно признал большие потери своей армии, а ведь ранее настаивал, что это всего 31 тысяча боевиков ВСУ, и заговорил о подготовке плана урегулирования в ближайшие несколько месяцев. И даже о переговорах, которые сам же себе запретил. Но здесь, что называется, следите за руками.

"Украина может придумать модель переговоров. Подобная модель была применена первый раз на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а мы договаривались с ООН, а также с Турцией", - заявил Зеленский.

Говоря о переговорах, Зеленский продолжает настаивать на своей формуле мира и требует от США разрешения бить американскими ракетами не только по приграничью, но и вглубь российских территорий. И все эти разговоры о диалоге с Москвой – скорее, для успокоения той части мирового сообщества, которая не приветствует эскалацию. Как показали выборы во Франции, оголтелое финансирование войны не находит отклика у граждан. А ведь у американцев в самом разгаре президентская кампания! Поэтому народ нужно успокоить. Но образ миротворца, который пытается натянуть на себя Зеленский, ему как пиджак с чужого плеча. Остановить кровопролитие он обещал еще, когда избирался. Но западные инвесторы вкладывались совсем не в это.

"В стратегических интересах США - продолжение конфликта до бесконечности. Потому что тем самым они пытаются ослаблять Российскую Федерацию, в рамках их концепции глобального сдерживания России им конфликт крайне важен. И важно, чтобы конфликт этот продолжался", - отметил Денис Денисов, директор украинского филиала Института стран СНГ.

В Кремле напомнили: Москва неоднократно подчеркивала открытость к любому диалогу. Но он должен способствовать достижению поставленных нашей страной целей. И ситуация на фронте с каждым днем ухудшает переговорные позиции Киева.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram