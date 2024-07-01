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Минюст расширил перечень нежелательных организаций

18:48
  • понедельник
  • 01 июля 2024

В список включен американский CSIS

Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, расширился. В список Минюста включен американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

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Американский Center for Strategic and International Studies был основан в 1962 году на базе Джорджтаунского университета. Организация с центром в Вашингтоне проводит исследования по вопросам политики, экономики и безопасности по всему миру. Заявленная цель деятельности Центра – "продвижение практических идей для решения мировых проблем".

Еще одну строку перечня заняла германская неправительственная организация Dekoder. Генеральная прокуратура признала ее нежелательной еще 31 мая. По данным ведомства, портал этой НКО публикует исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России.

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