Российские корабли получат "Панцирь" для борьбы с дронами

Комплекс прошел испытания и показал очень хорошие результаты

Малые ракетные корабли российского флота вооружают для борьбы с дронами. На МРК устанавливают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-МЕ" и артиллерийские комплексы "Дуэт", сообщил гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

По словам Мистахова, "Панцирь-МЕ" прошел испытания. Комплекс показал очень хорошие результаты, тем не менее, работы по его улучшению продолжаются.

Гендиректор "Ак Барса" пояснил: все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование. Специалисты выясняют, какая из них лучше себя зарекомендует. Важно установить на корабли вооружения, которые могли бы на удаленном расстоянии уничтожить движущийся объект. А если он все же приблизится, то им займется АК-630М-2, приводит слова Мистахова РИА Новости.

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