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Подполье сообщило об активности украинской авиации в Николаеве

19:32
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Также через Николаевскую область перебрасывают вооружения

Украинская авиация активизировалась в Николаевской области. Также через Николаев перебрасывается вооружение, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По словам местных жителей, в последнее время самолеты стали летать чаще. Лебедев добавил, что экипажи тренируются и готовятся. На аэродромах небольшой запас ракет и ГСМ для того, чтобы самолет мог, отстрелявшись, быстро довооружиться, заправиться и сделать очередной боевой вылет.

Координатор также сообщил, что через Николаевскую область идут составы. В них - военная техника, боекомплекты, горюче-смазочные материалы. Кроме того, фурами перевозят минометы, гранатометы, снаряды и стрелковое оружие, передает РИА Новости.

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