ПВО сбила четыре воздушные цели над Севастополем

Осколки упали в прибрежной зоне

Дежурные средства противовоздушной обороны сработали в Севастополе. По предварительным данным, 4 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее губернатор предупредил жителей о ракетной опасности. Севастопольцев призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве.

Позже появилось сообщение о сбитых целях. По предварительной информации, атака отбита, информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Развожаев напомнил горожанам, что об опасных находках надо сразу сообщать по номеру 112.

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