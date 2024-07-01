Местные власти заявляют о критической ситуации на правом берегу

Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. По его данным, остановить распространение инфекции не удается. При этом Киев замалчивает ситуацию с эпидемией холеры в подконтрольном ему Херсоне, продолжая делать вид, что ничего не происходит.

21 июня в пророссийском подполье заявили о вспышке холеры в Херсоне. Сообщалось, что в больницы города с инфекцией поступили около 100 человек, не менее 12 — скончались.

Филипчук написал в Telegram-канале, что теперь от заразы умерли еще два человека. Глава Каховского муниципального округа подчеркивает, что ситуация в украинской армии в Херсоне критичная. Он добавил, что в случае эпидемии необходимы изоляция и жесткий карантин бойцов. А на левый берег Днепра, подконтрольный российским военным, холера не пройдет – Филипчук в этом уверен.

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