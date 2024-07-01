ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев попытался скрыть эпидемию холеры в Херсоне

20:31
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Местные власти заявляют о критической ситуации на правом берегу

Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. По его данным, остановить распространение инфекции не удается. При этом Киев замалчивает ситуацию с эпидемией холеры в подконтрольном ему Херсоне, продолжая делать вид, что ничего не происходит.

В Херсоне произошла вспышка холеры: среди военных и гражданских есть погибшие
В Херсонской области взорвался газопровод

21 июня в пророссийском подполье заявили о вспышке холеры в Херсоне. Сообщалось, что в больницы города с инфекцией поступили около 100 человек, не менее 12 — скончались.

Филипчук написал в Telegram-канале, что теперь от заразы умерли еще два человека. Глава Каховского муниципального округа подчеркивает, что ситуация в украинской армии в Херсоне критичная. Он добавил, что в случае эпидемии необходимы изоляция и жесткий карантин бойцов. А на левый берег Днепра, подконтрольный российским военным, холера не пройдет – Филипчук в этом уверен.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы на Украине
Врачи инфекционного отделения больницы на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.