Стали известны детали ракетной атаки на Севастополь

Сбито пять воздушных целей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил детали ракетной атаки ВСУ на город. По последним данным, силы противовоздушной обороны сбили пять воздушных целей. Осколки сбитых над городом ракет упали в Балаклавском районе и прибрежной зоне.

Губернатор привел в Telegram информацию о повреждениях, которая поступила в Спасательную службу Севастополя от жителей города. В одном садовом товариществе возник небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов. В доме выбило стекла.

Еще в одном СНТ загорелась трава, упавшие осколки повредили три машины. Развожаев подчеркнул: главное – что не пострадали люди. Губернатор напомнил горожанам о необходимости сразу сообщать об опасных находках по номеру 112.

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