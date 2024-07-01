ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ураган повалил строительный кран в Петербурге

21:35
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Порывы ветра достигали 31 метра в секунду

Мощный ураган накрыл Санкт-Петербург. Жители Северной столицы делятся в соцсетях видео, на которых летает все: куски кровли, мусорные баки, рекламные плакаты.

Ураганы в Европе, зной в России - как обстоит ситуация с погодой
В Уфе устраняют последствия мощного урагана

Буйства стихии не выдержал и строительный кран. Момент его падения вблизи станции метро "Проспект Большевиков" попал в объектив камеры подписчиков канала "Питер Live". А на улице Брянцева шквалистый ветер снес крышу супермаркета.

По данным синоптиков, порывы ветра достигали 31 метра в секунду, на город обрушился ливень. В нескольких районах Санкт-Петербурга ураган повалил деревья — одно из них упало на трамвайные пути.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Падение строительного крана
Падение строительного крана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.