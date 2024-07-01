Ураган повалил строительный кран в Петербурге

Порывы ветра достигали 31 метра в секунду

Мощный ураган накрыл Санкт-Петербург. Жители Северной столицы делятся в соцсетях видео, на которых летает все: куски кровли, мусорные баки, рекламные плакаты.

Буйства стихии не выдержал и строительный кран. Момент его падения вблизи станции метро "Проспект Большевиков" попал в объектив камеры подписчиков канала "Питер Live". А на улице Брянцева шквалистый ветер снес крышу супермаркета.

По данным синоптиков, порывы ветра достигали 31 метра в секунду, на город обрушился ливень. В нескольких районах Санкт-Петербурга ураган повалил деревья — одно из них упало на трамвайные пути.

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