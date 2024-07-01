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Ширвиндт и Артемьев награждены посмертно спецпризом премии "Ника"

22:03
  • понедельник
  • 01 июля 2024

О награждении объявил актер Леонид Ярмольник

Президент "Театра Сатиры", народный артист России Александр Ширвиндт посмертно награжден специальным призом "Честь и достоинство" премии "Ника".

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О награждении объявил актер Леонид Ярмольник. Артист признался, что Ширвиндт научил его быть и артистом, и человеком.

В номинации лучшая музыка к фильму премию "Ника" посмертно получил композитор Эдуард Артемьев. Как напомнили ведущие церемонии, он написал музыку к кинокартине "Нюрнберг". Внук Артемьева, получая приз, выразил надежду, что эта музыка будет жить с нами вечно, передает РИА Новости.

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