ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стивен Брайен: конфликт на Украине закончится капитуляцией, а не переговорами

03:19
  • вторник
  • 02 июля 2024

Такой исход делает невозможным дальнейшее участие НАТО в делах Украины и откроет дверь для диалога Москвы с НАТО

Конфликт на Украине закончится капитуляцией, а не переговорами. Об этом во вторник, 2 июля, заявил старший корреспондент The Asia Times Стивен Брайен.

По его мнению, обстановка на поле боя такова, что вполне возможен вариант, когда украинская армия либо развалится, либо сдастся.

Такой исход делает невозможным дальнейшее участие НАТО в делах Украины и откроет дверь для диалога между Москвой и НАТО в сфере безопасности, говорится в статье.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.