Такой исход делает невозможным дальнейшее участие НАТО в делах Украины и откроет дверь для диалога Москвы с НАТО

Конфликт на Украине закончится капитуляцией, а не переговорами. Об этом во вторник, 2 июля, заявил старший корреспондент The Asia Times Стивен Брайен.

По его мнению, обстановка на поле боя такова, что вполне возможен вариант, когда украинская армия либо развалится, либо сдастся.

Такой исход делает невозможным дальнейшее участие НАТО в делах Украины и откроет дверь для диалога между Москвой и НАТО в сфере безопасности, говорится в статье.

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