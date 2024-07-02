В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ

Первое чтение запланировано на октябрь

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом во вторник, 2 июля, заявила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

Первое чтение запланировано на октябрь. Лантратова также отметила, что ЕГЭ предлагается заменить проведением "государственной итоговой аттестации в форме государственных экзаменов".

12 июня ректор МГУ Виктор Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ. По его словам, система экзаменов, которые выпускники сдавали во времена его учебы, была также эффективна.

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