В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ

Первое чтение запланировано на октябрь
В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом во вторник, 2 июля, заявила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.
Первое чтение запланировано на октябрь. Лантратова также отметила, что ЕГЭ предлагается заменить проведением "государственной итоговой аттестации в форме государственных экзаменов".
12 июня ректор МГУ Виктор Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ. По его словам, система экзаменов, которые выпускники сдавали во времена его учебы, была также эффективна.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram