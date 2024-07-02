Делягин назвал закономерным крах партии Макрона

Это симулякр, слепленный под одного человека

За что и против чего голосовали французы, поддержавшие партию Марин Ле Пен и Жордана Барделла Означает ли провал сторонников Эмманюэля Макрона то, что его политическая карьера пошла к закату? Пойдёт ли президент на союз с левым блоком для противостояния давлению правых?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Партия Макрона - это симулякр, слепленный под одного человека. И ее крах закономерен. Вообще же во Франции, скорее всего, все будет как обычно. Потому что партия Ле Пен создавалась и выкармливалась для того, чтобы все остальные в священном ужасе склеивались против французского патриотизма. В прошлый раз склеились вокруг Макрона, в этот раз склеятся вокруг левых", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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