За сутки уничтожены сотни боевиков

В зоне СВО российские подразделения нанесли массированные удары по националистам и улучшили положение на передовых позициях по нескольким направлениям. За сутки уничтожены сотни боевиков, десятки единиц бронетехники и вооружений. В том числе - американские гаубицы М-777 и БМП "Брэдли", бронетранспортеры "МаксПро".

Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки "Север" уничтожил разведывательный беспилотник неонацистов. После обнаружения цели радиолокационными системами машина выдвигается на огневую позицию. Точный выстрел - и вражеский объект сбит. Зенитный ракетный комплекс надежно прикрывает наши подразделения от нападения с воздуха, поражая самолеты, вертолеты и баллистические ракеты. Но основные цели - это дроны противника - "Баба Яга", "Валькирия", "Фурия". Стрельбу комплекс может вести, даже находясь в движении.

На авдеевском направлении экипаж танка Т-72 мотострелкового соединения группировки "Центр" разгромил опорник киевских боевиков. Бойцы, прикрывая штурмовые отряды, прямой наводкой уничтожили пулеметные точки и укрепления противника. Применили осколочно-фугасные 125-миллиметровые снаряды с расстояния 800 метров. При этом танкисты находились под плотным минометным обстрелом. Выполнив задачу, экипаж благополучно покинул позиции, отправившись в тыловой район для пополнения боекомплекта.

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