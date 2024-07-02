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Стало известно о новых подвигах российских военных

08:33
  • вторник
  • 02 июля 2024

Ефрейтор Игнат Толстиков, рискуя жизнью, спас раненого сослуживца

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Игнат Толстиков с группой военнослужащих во время освобождения населенного пункта попал под массированный обстрел ВСУ. Рискуя жизнью, Игнат спас раненого сослуживца, укрыл его в безопасном месте и дождавшись подходящего момента - эвакуировал в госпиталь.

Рядовой Андрей Разживин доставлял боеприпасы на передовую, когда неонацисты ударили по автоколонне из реактивной артиллерии. Андрей сумел вывести машину из-под вражеского огня, не допустив подрыва боекомплекта. И, оказав первую помощь пострадавшему товарищу, оперативно доставил снаряды нашим подразделениям.

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