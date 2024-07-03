Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Сатурн в Рыбах и Венера в Раке заключили союз по обоюдной любви

Овны

Давайте договоримся: сегодня вы не будете пытаться шутить и разыгрывать кого бы то ни было. Из этой затеи может выйти скандал, так что приберегите юмор на другой день.

Тельцы

Ваш Марс отлично себя чувствует, он бодр и полон желания причинять вам добро. Займитесь тем, что требует выносливости или смелости – в этих делах все точно получится.

Близнецы

Голова идет кругом? Да, это непростой день: вы можете оказаться в ситуации "или – или". Делайте выбор осторожно, не бойтесь выглядеть перестраховщиком.

Раки

Стройте планы, касающиеся зарубежных поездок или высшего образования. Венера в вашем знаке поможет все продумать, а Сатурн поставит печать – все точно получится.

Львы

В делах сердечных оставьте все как есть, иначе ревности не избежать! Плутон в противоположном знаке сигналит о подозрительности и излишнем драматизме.

Девы

Если вас беспокоили какие-то симптомы, но вы от них отмахивались, планеты заставят взяться за свое здоровье. Будьте бережны к себе, отложите трудные дела на потом.

Весы

Вы способны переделать сегодня уйму дел на работе и навести там идеальный порядок. Если вы в отпуске, сделайте то, что вечно откладывали, сбросьте эту гору с плеч!

Скорпионы

Дом и работа – главные темы, которые волнуют сейчас представителей этого знака. Дома вам следует поговорить, а на работе взять на себя ответственность, тогда все понемногу разрешится.

Стрельцы

В поездках, юридических делах и учебе что-то может пойти вкривь и вкось. От вас мало что зависит, наберитесь терпения и решайте проблемы по мере поступления.

Козероги

Вам снова придется разбираться с финансами, налогами, кредитами или страховками. Будьте осмотрительны, так как есть риск обмана или досадной ошибки.

Водолеи

Не ссорьтесь с другом, деловым партнером или любимым человеком, если не планируете расстаться. Конфликты в такие дни, как сегодня, оставляют глубокий след в душе.

Рыбы

Ваш Сатурн и Венера в Раке заключили союз по обоюдной любви. К вам может вернуться бывший партнер, либо появится желание возобновить какое-то хобби.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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