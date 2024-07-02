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Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников

08:14
  • вторник
  • 02 июля 2024

Они пытались атаковать три региона

В ночь на вторник, 2 июля, были сорваны очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации.
За ночь 36 беспилотников ВСУ уничтожены над территорией России

Как уточняется в Telegram-канале Министерства обороны, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены четыре беспилотника над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области и три БПЛА — над территорией Республики Крым.

В ночь на 29 июня украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области. Погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

В апреле посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что с начала 2024 года от украинских ударов по российской территории погиб 201 мирный житель.

При этом на Западе отмечали, что ВС России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению некоторых западных реактивных систем и украинских беспилотников. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы".

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