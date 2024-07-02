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Нидерланды анонсировали скорую отправку на Украину первых F-16

08:43
  • вторник
  • 02 июля 2024

Количество и сроки не названы

Нидерланды вскоре поставят Украине первые из 24 обещанных истребителей F-16. Об этом в понедельник, 1 июля, рассказала министр обороны Кайса Оллонгрен в письме парламенту.
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Руководитель оборонного ведомства подчеркнула, что все необходимые разрешения на поставку самолетов Киеву были предоставлены, однако отказалась уточнить, сколько самолетов будет в первой партии и когда они прибудут в Украину, сообщает "Интерфакс".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что передаваемые киевскому режиму F-16 будут размещаться на территории Украины, а не других стран. Это оговорено в договоре, подписанном президентами США и Украины.

При этом The Wall Street Journal со ссылкой на оценки неназванного представителя западной разведки пишет, что Украина не располагает достаточными силами для проведения каких-либо наступательных операций. Мобилизуемых хватает лишь для того, чтобы компенсировать понесенные потери, но для наступления этого мало.

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