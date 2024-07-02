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Лечение онкологии в России изменится с 1 сентября

08:42
  • вторник
  • 02 июля 2024

О важной перемене сообщил академик РАН

Начиная с осени, консилиумы врачей смогут принимать решение о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями вне инструкции, если все линии терапии по стандартам уже проведены. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.

Это очень важное нововведение, подчеркнул специалист. Он объяснил, что когда пациент прошел все протоколы лечения, но онкологическое заболевание продолжает развиваться, то теперь врачи могут принять решение о методе лечения, которого нет в обычных схемах.

"С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции. Это для нас очень важно", - цитируют эксперта РИА Новости.

Специалист сообщил, что с осени онкологи могут подбирать и комплексное комбинированное лечение, куда будет включена и радионуклидная терапия.

Ранее стало известно о росте случаев заболевания раком. И причина не в том, что недуг якобы "молодеет". Дело в том, что средства выявления смертельно опасного заболевания стали совершеннее. К тому же увеличился срок продолжительности жизни. Это связано с тем, что рак в большинстве случаев развивается у людей пожилого возраста,  и чем дольше средняя продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний диагностировано.

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