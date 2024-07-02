В Госдуме назвали сроки рассмотрения законопроекта об отмене ЕГЭ

Авторы инициативы назвали ЕГЭ "экспериментом над учащимися"

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Как рассказала первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, первое чтение запланировано на октябрь.

ЕГЭ предлагается заменить проведением традиционных экзаменов. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.

Дискуссии на тему отмены ЕГЭ поднимаются регулярно. В начале июня ряд депутатов Госдумы внесли законопроект о замене ЕГЭ на итоговую годовую аттестацию. Авторы инициативы назвали единый госэкзамен "экспериментом над учащимися".

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