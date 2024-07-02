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Байден огорчился из-за решения суда по делу Трампа: "Это ужасная медвежья услуга"

09:00
  • вторник
  • 02 июля 2024

Президент США заговорил начистоту

На днях выяснилось, что Верховный суд в Америке частично поддержал бывшего президента Дональда Трампа в вопросе о том, есть ли у него иммунитет от судебного преследования по делу о беспорядках 6 января 2021 года. Суд вынес решение, согласно которому иммунитет в этом случае распространяется на все его официальные действия в статусе главы страны. Но это решение огорчило Джо Байдена. Он прокомментировал вердикт Верховного суда так:

"В Америке нет королей. Каждый, абсолютно каждый из нас равен перед законом. Никто, никто не стоит выше закона, даже президент Соединенных Штатов".

Байден уверен, что это решение "коренным образом" изменило ситуацию, потому что, по его мнению, устранило практически любые ограничения для президента. Он же считает, что люди должны знать до выборов, что же именно произошло 6 января 2021 года. Но теперь, сделал вывод Байден, это маловероятно.

"Это ужасная медвежья услуга для народа этой страны", - подытожил он.

Впрочем, в самом Верховном суде считают иначе. Председатель Джон Робертс объяснил, что хоть иммунитет и распространяется на все официальные действия президента, он не касается тех случаев, когда тот действует из личных соображений.

"Президент не может воспользоваться иммунитетом за неофициальные действия, и не все, что делает президент, является официальным. Президент не стоит выше закона", - приводит слова Робертса "Интерфакс".

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