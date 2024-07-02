Суд в США отменил введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

Иск подали 16 штатов

Окружной суд американского штата Луизиана принял решение об отмене запрета на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), который был введен решением президента США Джо Байдена. Политик мотивировал свой запрет "зеленой повесткой".

Однако целый ряд штатов выступил против запрета. Суд подтвердил, что пауза в экспорте приносит непоправимый ущерб штатам Луизиана, Техас и Западная Вирджиния в связи с потерей доходов и доли рынка.

В Министерстве энергетики США заверили, что согласны с решением суда и готовы "пересматривать и оценивать дальнейшие шаги", сообщает Reuters.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут рестрикции — этот тривиальный сценарий реализуется вновь. Так он объяснил стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России.

В частности, в июньский пакет ограничительных мер Вашингтона вошли санкции против российских судов, предназначенных для перевозки СПГ, а также против "Арктик СПГ-1" и "Арктик СПГ-3".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram