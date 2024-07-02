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Заявления Медведева о мирном саммите вызвали возмущение в Швейцарии

09:36
  • вторник
  • 02 июля 2024

Мероприятие проводилось в Бюргенштоке

В Швейцарии резко раскритиковали высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который саркастично отзывался о мирном саммите по Украине, прошедшем в швейцарском Бюргенштоке.
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Издание Neue Zürcher Zeitung напомнило про поездку Медведева в Швейцарию в 2009 году, которая проходила "в дружественной атмосфере". Однако позиция политика, как пишет газета, претерпела существенные изменения — он рассматривает Швейцарию как часть "западного лагеря".

Слова Дмитрия Медведева о швейцарском саммите по Украине были "полны презрения", отмечает журналист Эрих Ашванден в своей статье для NZZ. По его мнению, российский политик стал одним из главных российских "ястребов", который регулярно раздражает США и Европу своими острыми комментариями.

Незадолго до начала пресловутого саммита Медведев призвал нейтральные государства "понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима".

По завершении саммита в Киеве заявили о готовности к переговорам с Россией во время следующего подобного мероприятия, которое будет "более представительным" — не исключено, что оно "положит конец войне и урегулирует кризисы".

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