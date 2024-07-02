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"Искандеры-М" уничтожили пять украинских Су-27 в Миргороде

09:05
  • вторник
  • 02 июля 2024

Еще два самолета повреждены

Расчеты "Искандер-М" групповым ракетным ударом уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом во вторник, 2 июля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники.

Ранее "Искандер-М" ударил по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе Украинки в Запорожской области. Благодаря этому были ликвидированы американские бронетранспортеры, топливозаправщики, ракетный комплекс "Бук" и грузовой автомобильный транспорт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что оголтелый запал на Западе начинает доминировать, но Россия будет стоять на своем и продолжит спецоперацию до полного достижения всех ее целей.

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