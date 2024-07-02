Отар Кушанашвили может не пережить две предстоящие операции

Появились новые данные о состоянии шоумена

Отару Кушанашвили предстоит перенести две операции. В частности, ему должны удалить злокачественную опухоль кишечника. До этого у шоумена диагностировали непроходимость и перитонит, уже дважды ведущий оказывался на хирургическом столе.

Медики как могут выхаживают Кушанашвили. Ему ставят капельницы, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма, иначе скандально известный журналист может не перенести предстоящие операции.

Несмотря на то, что состояние его оставляет желать лучшего, сам Отар не падает духом. Как рассказали Mash из близкого окружения, шоумена бодрится, ест смеси и пьет компот, даже пытается шутить. Он уже может самостоятельно садиться, но быстро устает. Кушанашвили даже попросил близких привезти ему ноутбук и планшет - не мог пропустить футбольный матч между Грузией и Испанией 1/8 чемпионата Европы.

Журналисту сложно разговаривать, но он общается с сочувствующими поклонниками письменно. Близкие регулярно навещают Отара Кушанашвили и поддерживают его.

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