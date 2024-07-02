Ливни и ураганы обрушились на западные регионы России

Последствия разгула стихии устраняют в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях

Штиль и тишина. Кажется, сама природа в северной столице, сменив гнев на милость, приходит в себя после вчерашнего урагана. По всему городу и окрестностям повалены деревья. Большие и малые, под напором урагана они подкашивались, как тонкие прутья. Падали всюду. На проспекте Юрия Гагарина придавило женщину. Нет числа помятым машинам.

Стихия добралась до Санкт-Петербурга ранним вечером в понедельник - ураган сменил аномальную жару. Дождь - стеной. Штормовой ветер. Строительный кран рухнул на Невском. В Пушкинском районе повреждена обшивка многоэтажек. В Мурино лист железа едва не спикировал на прохожих.

В северную столицу атмосферный фронт пришел прямиком из соседней Псковщины. Там шторм, сменив 33-градусную жару, затопил некоторые улицы. Автомобили - кто смог завестись - бороздили "море", образовавшееся на дорогах. Из-за оборванных линий электропередачи тысячи людей по всей области остались без света.

Своя порция непогоды досталась и Великому Новгороду. Город лишился своей достопримечательности - не выдержав ураганного ветра, упал 400-летний дуб.

В Приморье из-за паводка, вызванного сильными затяжными дождями, пострадали приусадебные участки и частные дома в Дальнереченском районе. День и ночь в зоне бедствия работают спасатели.

"Спасатели МЧС России и министерства ГОЧС Приморского края продолжают оказывать адресную помощь местному населению. С нарастающим итогом отработаны заявки по 569 адресам, откачено более миллиона кубометров воды. Работают переправы по перевозке людей и продовольствия: доставлено более 8,5 тонны продуктов, перевезено более 3 тысяч человек", - сообщили в МЧС.

Отрезанными от большой земли остаются четыре населенных пункта. Организовано 12 лодочных переправ. Гидрологическая обстановка в крае продолжает стабилизироваться. За сутки освободились от воды 17 частных домов и 83 приусадебных участка.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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