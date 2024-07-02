Мировому политическому классу нанесен огромный ущерб

Все, что Дональд Трамп натворил противозаконного, пока был еще у президентского руля, в том числе и штурм Капитолия в январе 2021-го, все можно списать, считает Верховный суд США. А значит, на судебном фронте у бывшего главы Белого дома перерыв. А дальше, если Трамп выиграет президентские выборы, то вообще сможет отменить все уголовные преследования против себя.

Джо Байден так разозлился, что даже решил обратиться с посланием к нации: "В Америке нет королей. Никто не стоит выше закона. Решение Верховного суда о президентской неприкосновенности означает, что фактически нет никаких ограничений на то, что может сделать президент".

Даже самому Байдену пока неизвестна его судьба. Демократы ждут последних опросов после президентских дебатов, чтобы узнать, насколько плохи дела. В любом случае, несмотря на старость и немощность нынешнего президента, заменить его среди демократической элиты, говорят эксперты, пока некем. Поэтому партия собирается его выдвинуть кандидатом досрочно, чтобы пресечь дискуссии о его замене, пишет Bloomberg.

Турбулентность сейчас - и в политической жизни Британии. На днях там пройдут всеобщие выборы. И, судя по последним опросам, лейбористы в два с лишним раза опережают консерваторов.

"Я знаю, что многие из вас, кто поддерживал нас в прошлом, сомневаются, чтобы сделать это снова. Что вы разочарованы во мне. Я понимаю, мы не все сделали правильно. Я ценю и слышу ваше разочарование", - сказал премьер Риши Сунак.

Правда, предвыборный ролик, в котором Сунак снова тратит деньги Британии на спонсировании войны на Украине, говорит об обратном. После провала в первом туре парламентских выборов во Франции нынешней власти Эмманюэль Макрон тоже ищет способы подсластить пилюлю своим избирателям.

Аналитики издания Asia Times уверены: Фумио Кисида из Японии, Олаф Шольц из Германии и Джастин Трюдо из Канады остаются у власти только потому, что их время переизбираться еще не пришло. И задаются вопросом: какое коллективное проклятие постигло лидеров Запада?

"Существует простое объяснение коллективного краха правительств Запада: все они согласились с программой, которую их избиратели отвергли, потому что она ухудшила качество их жизни. Спонтанно и одновременно избиратели Запада восстают, чтобы отречься от своих лидеров. Ущерб, нанесенный мировому политическому классу, захватывает дух", - говорится в материале.

Издание припоминает недолидерам введенные ими санкции, которые погубили западную экономику, выросшие цены на энергоносители и потоки мигрантов. А еще - усердное спонсирование украинского конфликта, которое не завершает войну, а ее продлевает.

Как отметил наш поспред при ООН Василий Небензя, время сейчас играет не в пользу архитекторов киевского режима: "Президент Путин недавно сказал, что мы готовы в любой момент не просто прервать конфликт, а прекратить его. Но следует учитывать новую реальность. И проблема Киева и Запада в том, что чем дольше это будет продолжаться, тем сложнее для них будет ситуация на местах".

Хотя, видимо, для пары Зеленских война - время зарабатывать. Оказалось, что из недавней поездки во Францию на годовщину высадки войск в Нормандии чета привезла элитный автомобиль, буквально эксклюзив. Красиво жить не запретишь, особенно, когда есть кому оплачивать счета, пока обычные украинцы погибают на фронте.

Во вторник с визитом в Киеве - премьер Венгрии. Виктор Орбан намерен обсудить с Зеленским возможность установления мира. Но вопрос - насколько он ему нужен?

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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