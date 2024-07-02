В Якутске провели вскрытие древнего волка возрастом более 44 тысяч лет

Ученые взяли образцы внутренних органов хищника из Ледникового периода

Маски, халаты, перчатки - ученые соблюдают все меры предосторожности. На столе - пациент из очень далекого прошлого. Мало ли, что мог при жизни подхватить. Хищник отлично сохранился: шерсть, лапы, хвост - все при нем. И это главное, что поразило исследователей. Такой безупречной мумии из Ледникового периода раньше люди не находили. Говорят, древние волчата, львята были, а вот матерый волчище - это впервые. Больше всего ученых сейчас интересует желудок серого.

"Вместе со съеденными им животными в его желудок попали те объекты, которые ели его жертвы. То есть мы ожидаем, что состав палеогеномов будет очень богатый", - отметил Альберт Протопопов, руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии.

"Методы радиоуглеродного датирования, методы палеогеномного исследования позволяют нам погрузиться глубже в историю нашей планеты, понять, что приводило к массовым вымираниям животных видов и растений", - уточнил Артем Недолужко, директор по развитию лаборатории палеогеномики Европейского университета Санкт-Петербурга.

Волк родом аж из плейстоцена. Этот период еще называют поздним Ледниковым. Время гигантов. Именно тогда на Севере царствовали мамонты, шествовали шерстистые носороги и охотились саблезубые тигры. В этой компании водился и, как его называют, ужасный плейстоценовый волк. Размер его был и правда внушительный - весил в районе 70 килограммов. Череп достигал 30 сантиметров. Одну такую волчью голову в Якутии в 2018 году случайно нашли на берегу реки.

"Находка, конечно, сама по себе уникальная, потому что ранее мы находили черепа волков уже без мягких тканей, шерсти. А этот сохранил даже уши, язык. Прекрасно сохранился мозг, кстати - это мы увидели в томограмме", - рассказал Валерий Плотников, научный сотрудник отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии.

Через 3 года ученым повезло еще больше - в вечной мерзлоте на глубине 40 метров лежал целый и практически невредимый древний волк. Кстати, сомкнул пасть не зря - зуб ему сейчас все-таки удалили.

"Отобрали один премоляр, то есть зуб, для того, чтобы определить биологический возраст. Но по стертости зубов, по развитию сагитального гребня, по размерам можно уже сказать, что это взрослый самец", - отметил Максим Чепрасов, заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ.

Точные данные придут позже. Впрочем, ученые уже сейчас уверены: гостю из прошлого не меньше 44 тысяч лет.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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