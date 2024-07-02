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Виктор Орбан приехал в Киев

09:59
  • вторник
  • 02 июля 2024

Венгерский политик встретится с президентом Украины

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан утром вторника, 2 июля, прибыл в Киев. Об этом рассказал пресс-секретарь венгерского премьер-министра Берталан Хаваши.

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Поездку Орбана ранее анонсировала газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с планами организации такой встречи. Она писала, что венгерский премьер едет в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Берталан Хаваши подтвердил эти планы, уточнив, что Орбан намерен обсудить с Зеленским "возможность установления мира" и двусторонние отношения, сообщает РИА Новости.

Ранее Виктор Орбан рассказал, что в рамках "миссии НАТО на Украине" Североатлантический альянс собирается создать на территории Польши, Румынии и Словакии три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину.

При этом венгерский премьер назвал абсурдом стремление НАТО втянуть всю Европу в свою войну против России и напомнил, что Североатлантический альянс, согласно Договору о НАТО, является оборонным, а не военным.

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