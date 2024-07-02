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Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США

10:22
  • вторник
  • 02 июля 2024

Это подтвердил венесуэльский президент

Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США о восстановлении отношений между двумя странами. Об этом рассказал в понедельник, 1 июля, президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

По словам политика, он принял предложение правительства США возобновить прямой диалог. Переговоры начнутся 3 июля, чтобы "заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров".

Мадуро подчеркнул, что выступает "за диалог, взаимопонимание, за будущее наших отношений, за перемены при полном соблюдении суверенитета и независимости Венесуэлы", сообщает ТАСС.

В 2019 году Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами из-за поддержки, которую Вашингтон оказал самопровозглашенному врио президента Венесуэлы Хуану Гуайдо. США обвинили Мадуро в подтасовке результатов выборов и ввели новые санкции против Венесуэлы.

Летом 2022 года американским властям пришлось разрешить поставлять венесуэльскую нефть в Европу ради замещения российских энергоресурсов. Однако в марте 2024 года США решили аннулировать разрешение на работу с нефтяной отраслью Венесуэлы, обвинив Каракас в нарушении условий заключенных с оппозицией договоренностей.

Николас Мадуро между тем собирается в Россию — в апреле в Кремле подтвердили, что этот визит "находится в высокой степени подготовки", уже идет "последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина".

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