В покушении подозреваются граждане Казахстана

Казахстанский оппозиционер и журналист Айдос Садыков скончался от ранений, полученных при покушении в Киеве 18 июня. Об этом во вторник, 2 июля, рассказала супруга Садыкова Наталья.

Как сообщали в украинской полиции, в Киеве неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Раненого Садыкова госпитализировали, он провел в реанимации 13 дней, однако врачам не удалось его спасти.

Офис генерального прокурора Украины утверждает, что в покушении на Садыкова подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. Спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что его страна не выдаст Киеву своих граждан, если поступит соответствующий запрос, сообщает РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп на российской территории — они организуют покушения на представителей власти, общественных деятелей, журналистов.

В украинских верхах не скрывают планов истребления неугодных сотрудников СМИ и общественников. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего представителя сил территориальной обороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло* (включена Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), которая опубликовала видеоролик с угрозами в адрес одного из представителей российских СМИ.

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