Кабмин поддержал запрет банкам самим повышать кредитный лимит

Сейчас банки делают это в одностороннем порядке

Правительство России в целом поддержало законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил запретить включать в договор займа условия, наделяющие банк возможностью увеличения размера кредита без заключения нового договора с клиентом. Эта норма направлена на недопущение практики увеличения банками кредитного лимита в одностороннем порядке. Прежде всего это касается кредитных карт.

Кабмин концептуально поддержал эту законодательную инициативу, но предложил доработать ее с учетом замечаний, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что россияне берут кредиты и тогда, когда у них низкие доходы, и тогда, когда их достаток повышается. По мнению главы регулятора, это парадокс — люди берут кредиты и от безысходности, и от хорошей жизни.

Между тем с 1 июня врачам и учителям стало проще получить дальневосточную и арктическую ипотеку — для них отменяется требование о пятилетнем стаже. Также дальневосточную и арктическую ипотеку смогут получить участники специальной военной операции.

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